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Хендерсон: «Фирмино сыграл важнейшую роль в достижениях «Ливерпуля» последних лет»

18 Мая 2023 • 11:33 Комментировать
Ливерпуль
...
Астон Вилла
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20.05 17:00

Капитан «Ливерпуля» Джордан Хендерсон отдал должное нападающему Роберто Фирмино, который в ближайшие выходные проведёт свой прощальный матч на «Энфилде» против «Астон Виллы». В конце сезона бразилец покинет клуб на правах свободного агента.

«Вклад Роберто в достижения «Ливерпуля» был огромным. Всё то, чего мы достигли, он сыграл во всех этих победах важнейшую роль. Фирмино – очень позитивный человек, который всегда улыбается, это придавало большой заряд энергии остальным игрокам», – цитирует Хендерсона журналист Джеймс Пирс.

Напомним, Фирмино выступает за «Ливерпуль» с 2015 года, когда перешёл из немецкого «Хоффенхайма».

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Джордан Хендерсон Роберто Фирмино
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ЛИВЕРПУЛЬ АСТОН ВИЛЛА
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