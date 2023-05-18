«Ливерпуль» предложит новый контракт одному из лидеров

Фланговый защитник Трент Александер-Арнольд получит новый контракт от руководства «Ливерпуля». Об этом посредством социальных сетей сообщил инсайдер Жак Телбот.

Согласно сведениям журналиста, мерсисайдцы сядут за стол переговоров с 24-летним латералем по завершении нынешнего сезона. Боссы клуба довольны игрой Трента и хотят продлить его нахождение в команде. Срок действующего соглашения между сторонами истекает в конце июня 2025 года.

Александер-Арнольд выступает за «Ливерпуль» с июля 2016 года. Его трансферный ценник составляет 65 миллионов евро.

В нынешнем сезоне Трент провел 35 матчей в Премьер-лиге, забил два мяча и сделал восемь результативных передач.