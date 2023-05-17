«Тоттенхэм» заплатит почти 7 млн евро «Фейеноорду», если Слот возглавит «шпор» летом

Стала известна сумма, которую лондонский «Тоттенхэм» заплатит «Фейеноорду» за главного тренера Арне Слота. Это почти 7 млн евро или 6 млн фунтов стерлингов, рапортует Daily Mail. Именно такая сумма указана в соглашении специалиста с «Фейеноордом» в качестве компенсации и оно предусматривает уход тренера в клуб АПЛ.

Напомним, что в текущем сезоне Слот привёз «Фейнеоорд» к чемпионскому титулу в чемпионате Нидерландов. А «Тоттенхэм» уже с конца марта находится без постоянного главного тренера с уходом Антонио Конте из клуба.

К тому же, «шпоры» по окончании сезона рискуют остаться без еврокубков. На данный момент команда идёт на седьмом месте с 57 очками.