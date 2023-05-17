Почеттино готов работать с Лукаку

Летом принять «Челси» должен Маурисио Почеттино. Аргентинский специалист готов работать с нападающим Ромелу Лукаку. Об этом на своих страницах рассказывает The Telegraph.

Ожидается, что Почеттино обсудит с Лукаку его перспективы после финала Лиги чемпионов.

Как известно, Лукаку выступает за «Интер» в аренде. При этом права на 30-летнего бельгийского форварда принадлежат «Челси». Контракт Ромелу в западном Лондоне рассчитан до средины 2026 года.

Напомним, что «Интер» во вторник пробился в финал Лиги чемпионов, где 10 мая сыграет либо против «Манчестер Сити», либо против «Реала».