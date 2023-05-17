«Брентфорд» отреагировал на дисквалификацию лучшего бомбардира команды

Айвен Тони, который занимает третье место в рейтинге бомбардиров текущего чемпионата Англии, был наказан за нарушение правила о ставках. Форварда «Брентфорда» отстранили от футбола на восемь месяцев – до 17 января. В клубе дали комментарий по поводу наказания футболиста.

«Мы ожидаем письменной публикации доводов независимой комиссии. Мы рассмотрим их, прежде чем оценивать следующие шаги», - говорится в пресс-релизе клуба.

Не исключено, что «Брентфорд» подаст апелляцию на решение о дисквалификации Тони.

На текущий момент «Брентфорд» занимает девятое место в турнирной таблице чемпионата Англии. До конца сезона «пчёлы» сыграют против «Тоттенхэма» (20 мая) и «Манчестер Сити» (28 мая).