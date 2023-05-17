Четыре игрока «Ливерпуля» покинут команду после окончания текущего сезона.

«Мерсисайдцы» сообщили на своем официальном сайте о том, что предстоящим летом из клуба уйдут нападающий Роберто Фирмино и полузащитники Наби Кейта, Джеймс Милнер, а также Алекс Окслейд-Чемберлен.

Предстоящий матч 37-го тура Английской премьер-лиги против «Астон Виллы» станет для игроков последним домашним в футболке «Ливерпуля», поэтому перед началом встречи на «Энфилде» пройдут специальные мероприятия.

На данный момент подопечные Юргена Клоппа занимают пятое место в турнирной таблице АПЛ, набрав 65 очков.