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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Четыре футболиста летом покинут «Ливерпуль» официально

17 Мая 2023 • 19:33 Комментировать
Ливерпуль
...
Астон Вилла
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20.05 17:00

Четыре игрока «Ливерпуля» покинут команду после окончания текущего сезона.

«Мерсисайдцы» сообщили на своем официальном сайте о том, что предстоящим летом из клуба уйдут нападающий Роберто Фирмино и полузащитники Наби Кейта, Джеймс Милнер, а также Алекс Окслейд-Чемберлен.

Предстоящий матч 37-го тура Английской премьер-лиги против «Астон Виллы» станет для игроков последним домашним в футболке «Ливерпуля», поэтому перед началом встречи на «Энфилде» пройдут специальные мероприятия.

На данный момент подопечные Юргена Клоппа занимают пятое место в турнирной таблице АПЛ, набрав 65 очков.

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Джеймс Милнер Роберто Фирмино Алекс Окслейд-Чемберлен Наби Кейта трансферы футбола - лето 2023
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ЛИВЕРПУЛЬ АСТОН ВИЛЛА
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