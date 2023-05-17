Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Голеадора из клуба АПЛ отстранили от футбола на 8 месяцев официально

17 Мая 2023 • 19:29 Комментировать (1)

Нападающий «Брентфорда» Айвен Тони столкнулся с серьёзным наказанием. Футбольная ассоциация Англии отстранила 27-летнего футболиста от футбольной деятельности на восемь месяцев. Также Тони выплатит штраф в размере 50 тысяч фунтов (около 57 тысяч евро).

Тони признал нарушения со своей стороны правил Футбольной ассоциации о ставках. Известно о 232 случаях таких нарушений.

Айвен Тони снова сможет сыграть в футбол 17 января 2023 года. За четыре месяца до того момента – 17 сентября 2023 года – нападающий сможет возобновить тренировки.

В сезоне 2022/2023 Тони провёл во всех турнирах 35 матчей, в которых забил 21 гол и отдал пять голевых передач на партнёров. С 20 мячами Тони занимает третье место в рейтинге бомбардиров текущего чемпионата Англии. 

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Брентфорд айвен тони
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии (1)
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Ando Loko
17 Мая 2023 в 19:48
Ну, по факту, легко отделался.
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
18.05.23 в 21:30
Ньюкасл Ньюкасл
Брайтон Брайтон
2.10 3.80 3.35
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 17 Мая
19:58 · Англия. Премьер-лига
Почеттино готов работать с Лукаку
19:48 · Англия. Премьер-лига
«Брентфорд» отреагировал на дисквалификацию лучшего бомбардира команды
19:47 · Англия. Премьер-лига
Де Дзерби подтвердил, что Дауд близок к переходу в «Брайтон»
19:38 · Англия. Премьер-лига
Де Дзерби пояснил ситуацию с Робертом Санчесом
19:30 · Англия. Премьер-лига
Мор: «С Холанном «Манчестер Сити» может побеждать во всех турнирах»
18:59 · Англия. Премьер-лига
Заха передумал уходить из «Кристал Пэлас» — известна причина
18:21 · Англия. Премьер-лига
Мактоминай может помочь «Манчестер Юнайтед» в оставшихся матчах сезона официально
18:08 · Англия. Премьер-лига
Бернарду Силва рассказал, как Гвардиола изменил его игру
18:02 · Англия. Премьер-лига
«Вы устали? Мне всё равно»: Бернарду Силва рассказал о работе с Гвардиолой
17:50 · Англия. Премьер-лига
Стало известно, когда Алемани передумал переходить из «Барселоны» в «Астон Виллу»
17:44 · Англия. Премьер-лига
У Кима Мин Джэ прокомментировали слухи о «Манчестер Юнайтед»
17:28 · Англия. Премьер-лига
Сака: «В детстве я обожал Криштиану Роналду»
17:20 · Англия. Премьер-лига
Сака рассказал, как начал заниматься футболом
16:58 · Англия. Премьер-лига
«Тоттенхэм» активизировал интерес к тренеру из Нидерландов слухи
16:49 · Англия. Премьер-лига
Известен бюджет «Манчестер Юнайтед» на летние трансферы
Все новости
Рекомендуем