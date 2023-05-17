Нападающий «Брентфорда» Айвен Тони столкнулся с серьёзным наказанием. Футбольная ассоциация Англии отстранила 27-летнего футболиста от футбольной деятельности на восемь месяцев. Также Тони выплатит штраф в размере 50 тысяч фунтов (около 57 тысяч евро).

Тони признал нарушения со своей стороны правил Футбольной ассоциации о ставках. Известно о 232 случаях таких нарушений.

Айвен Тони снова сможет сыграть в футбол 17 января 2023 года. За четыре месяца до того момента – 17 сентября 2023 года – нападающий сможет возобновить тренировки.

В сезоне 2022/2023 Тони провёл во всех турнирах 35 матчей, в которых забил 21 гол и отдал пять голевых передач на партнёров. С 20 мячами Тони занимает третье место в рейтинге бомбардиров текущего чемпионата Англии.