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Бернарду Силва рассказал, как Гвардиола изменил его игру

17 Мая 2023 • 18:08 Комментировать

Полузащитник «Манчестер Сити» Бернарду Силва рассказал о том, как главный тренер команды Хосеп Гвардиола изменил его игру.

«В «Монако» я гораздо чаще использовал дриблинг, чем сейчас. То же самое произошло и с Риядом Марезом после перехода из «Лестера». Мы все играем более простым способом. Очевидно, что ты должен уметь обыграть соперника, но для Пепа важнее всего играть просто. Если вы хотите играть под его руководством, вы должны так действовать. Одно касание, два касания. Ты либо играешь на команду, либо не играешь вообще», - сказал Силва в интервью France Football.

В среду «Манчестер Сити» проведёт матч Лиги чемпионов против «Реала». Не пропустите текстовую трансляцию.

«Вы устали? Мне всё равно»: Бернарду Силва рассказал о работе с Гвардиолой

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Хосеп Гвардиола Бернарду Силва
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