«Вы устали? Мне всё равно»: Бернарду Силва рассказал о работе с Гвардиолой

Полузащитник «Манчестер Сити» Бернарду Силва рассказал о работе под руководством Хосепа Гвардиолы.

«Он действительно особенный тренер в своём взгляде на футбол и в своём способе постоянно что-то менять. Когда ты выигрываешь три трофея, то можно предположить, что в следующем сезоне ты будешь играть так же, но нет – он постоянно что-то меняет, чтобы другие команды не могли адаптироваться. Так что невозможно привыкнуть к тому, как мы играем. Каждый год мы учимся.

Поначалу было сложно, но после одного-двух сезонов ты понимаешь, чего хочет Гвардиола. Иногда он приходит на тренировку спокойным. А иногда он может прийти и разнести нас. «Вы устали? Мне всё равно, нужно бегать и много работать». Он многого от нас требует и во время матчей, и во время тренировок», - сказал Силва в интервью France Football.