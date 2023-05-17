Стало известно, когда Алемани передумал переходить из «Барселоны» в «Астон Виллу»

Ожидалось, что Матеу Алемани займёт должность спортивного директора в «Астон Вилле». Было объявлено об уходе функционера из «Барселоны», однако теперь в прессе появилась информация о том, что Алемани передумал. Он должен продолжить работу в каталонском клубе.

Как сообщает в социальных сетях журналист Херард Ромеро, Матеу Алемани передумал переходить в «Астон Виллу» после посещения Бирмингема. Очевидно, специалисту не понравились условия работы в английском клубе.

Напомним, что на минувших выходных «Барселона» оформила титул чемпиона Испании. Каталонцы стали сильнейшей командой Ла Лиги впервые с 2019 года.