У Кима Мин Джэ прокомментировали слухи о «Манчестер Юнайтед»

В прессе появилась информация о том, что защитник Ким Мин Джэ по завершению сезона сменит «Наполи» на «Манчестер Юнайтед». Комментарий на этот счёт дал источник из окружения 26-летнего корейца.

«Нет никакой спешки в отношении будущего. «Манчестер Юнайтед» интересовался Кимом ещё с тех пор, как он был в Китае. Мы общались, но я повторяю: конкретных контактов не было», - комментарий источника приводит в социальных сетях авторитетный инсайдер Фабрицио Романо со ссылкой на Star News Korea.

Добавим, что специалисты авторитетного портала transfermarkt оценивают Кима Мин Джэ в 50 миллионов евро.