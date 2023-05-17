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У Кима Мин Джэ прокомментировали слухи о «Манчестер Юнайтед»

17 Мая 2023 • 17:44 Комментировать

В прессе появилась информация о том, что защитник Ким Мин Джэ по завершению сезона сменит «Наполи» на «Манчестер Юнайтед». Комментарий на этот счёт дал источник из окружения 26-летнего корейца.

«Нет никакой спешки в отношении будущего. «Манчестер Юнайтед» интересовался Кимом ещё с тех пор, как он был в Китае. Мы общались, но я повторяю: конкретных контактов не было», - комментарий источника приводит в социальных сетях авторитетный инсайдер Фабрицио Романо со ссылкой на Star News Korea.

Добавим, что специалисты авторитетного портала transfermarkt оценивают Кима Мин Джэ в 50 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Наполи Ким Мин Джэ трансферы футбола - лето 2023
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