Сака: «В детстве я обожал Криштиану Роналду»

Полузащитник «Арсенала» Букайо Сака рассказал о том, как он начал заниматься футболом, признавшись, что кумира, вдохновившего его на занятия футболом, у него не было - но, с другой стороны, вскоре появился идол, игрок, который очень нравится Сака.

- По мере взросления я влюблялся в футбол все больше и больше. Я уже не только играл, но и смотрел футбол. И я обожал Криштиану Роналду. Но и другие мои сверстники также очень любили его, я не был одинок в этой любви. Многие из нас пробовали повторять его удары, в частности, со штрафных, - цитирует слова Букайо Сака официальный сайт «Арсенала».