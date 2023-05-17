Сака рассказал, как начал заниматься футболом

Полузащитник лондонского «Арсенала» и английской сборной Букайо Сака рассказал о том, как он начал заниматься футболом. По его словам, первые воспоминания о самой популярной игре у него связаны с лужайкой рядом с его домом - там, как вспоминает Сака, собирались все ребята округи.

- Я с детства очень активен. За нашим домом была большая поляна, лужайка, мы все, все ребята округи, собирались там и играли. Не могу сказать, что меня кто-то вдохновил заниматься футболом, это случилось само собой, как я вам рассказал, - цитирует слова полузащитника официальный сайт лондонского «Арсенала».