«Тоттенхэм» ищет нового главного тренера для команды. Как сообщает Telegraph Sport, лондонский клуб активизировал интерес к рулевому «Фейеноорда» Арне Слоту, который недавно привёл клуб к чемпионскому титулу.

По данным источника, «Фейеноорд» хочет подписать с Арне Слотом новый контракт. В то же время «Тоттенхэм» рассчитывает провести переговоры с 44-летним специалистом о работе в северном Лондоне.

Отмечается, что «Тоттенхэм» устанавливал контракт с Луисом Энрике, однако прогресса в переговорах с экс-наставником «Барселоны» не наметилось.

Напомним ,что в конце марта «Тоттенхэм» расстался с Антонио Конте.