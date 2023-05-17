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Известен бюджет «Манчестер Юнайтед» на летние трансферы

17 Мая 2023 • 16:49 Комментировать

«Манчестер Юнайтед» рассчитывает усилить состав команды в летнее трансферное окно. Как стало известно ESPN, «красные дьяволы» выделят на трансферы от 100 до 150 миллионов фунтов. Трансферный бюджет может вырасти за счёт продаж игроков.

В «Манчестер Юнайтед» считают, что команде нужны два-три футболиста на ключевые позиции. При этом в клубе есть понимание, что главный тренер команды Эрик тен Хаг может захотеть большего.

Отмечается, что на радаре манкунианцев находится целый ряд игроков, включая Гарри Кейна, Виктора Осимхена и Френки де Йонга.

Добавим, что на текущий момент «Манчестер Юнайтед» занимает четвёртое место в турнирной таблице.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Гарри Кейн Френки де Йонг Виктор Осимхен трансферы футбола - лето 2023
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