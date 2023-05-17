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«Арсенал» готов побить трансферный рекорд ради топ-полузащитника

17 Мая 2023 • 15:31 Комментировать (2)

Деклан Райс считается одним из лучших опорных полузащитников в мире прямо сейчас. В такой ситуации не стоит удивляться интересу к капитану «Вест Хэма» со стороны ряда европейских грандов. В их числе находится «Арсенал».

Как сообщает The Telegraph, «Арсенал» готов предложить за Райса 92 миллиона фунтов (около 105 миллионов евро). При этом отмечается, что «Вест Хэм» может запросить 120 миллионов фунтов (примерно 138 миллионов евро) за своего лидера.

«Арсенал» может побить свой трансферный рекорд. Самым дорогим новичком в истории клуба остаётся Николя Пепе, за которого «канониры» заплатили 80 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Вест Хэм Арсенал Лондон Деклан Райс трансферы футбола - лето 2023
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Комментарии (2)
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LMI
17 Мая 2023 в 15:52
Ну напрягитесь
И вообще - желательно побыстрее, и УБЕДИТЕЛЬНО, провести трансферное окно да приступить к предсезонке ПОЛНЫМ составом
snk6565
17 Мая 2023 в 16:44
Думаю, по итогам этого сезона...многие призадумаются, нужен ли им этот клуб))
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