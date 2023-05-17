Почеттино выбрал звезду в атаку для «Челси»

Всё идёт к тому, что новым главным тренером «Челси» станет Маурисио Почеттино, который ранее в Англии уже работал с двумя клубами – с «Саутгемптоном» и «Тоттенхэмом». Как сообщает Fichajes, аргентинский тренер уже выбрал звёздного футболиста в атакующую линию команды. По данным источника, Почеттино хочет привести в клуб своего соотечественника в лице Пауло Дибалы.

Отмечается, что в действующем контракте Дибалы с «Ромой» прописана опция выкупа за 12 миллионов евро для иностранных клубов. Этот факт упрощает возможность подписания 29-летнего игрока для «Челси».

В сезоне 2022/2023 Пауло Дибала провёл 36 матчей, в которых забил 16 голов и отдал 8 голевых передач.