«ПСЖ» начал переговоры с суперзвездой АПЛ

Центральный нападающий сборной Англии и лондонского «Тоттенхэма» Гарри Кейн может сменить команду в летнее трансферное окно.

По сообщениям журналистов Footmercato, агенты звездного форварда начали переговоры с представителями «ПСЖ» о возможном трансфере. Кейн является приоритетной целью парижского топ-клуба на летнее трансферное окно.

Кроме «ПСЖ», в услугах 29-летнего нападающего заинтересован «Манчестер Юнайтед», подыскивающий усиление на позицию центрфорварда.

Контракт Гарри со «шпорами» рассчитан до лета 2024 года. Его трансферная стоимость оценивается в 90 миллионов евро.