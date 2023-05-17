«Астон Вилла» хочет купить игрока «Ромы»

Защитник «Ромы» Роджер Ибаньес может продолжить карьеру в Английской премьер-лиге. Согласно информации журналистов Calciomercato, в подписании 24-летнего футболиста заинтересована бирмингемская «Астон Вилла».

Сам Ибаньес готов к уходу из римского клуба и открыт к предложениям. «Рома», в свою очередь, готова продать игрока примерно за 35-40 миллионов евро.

В нынешнем сезоне Роджер принял участие в 44 поединках за «волков», в которых отметился тремя забитыми мячами. Срок действующего контракта между защитником и «Ромой» рассчитан до середины 2025 года.