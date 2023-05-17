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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Арсенал» договаривается с Салиба о новом контракте

17 Мая 2023 • 09:14 Комментировать

Руководство лондонского «Арсенала» хочет заключить новое трудовое соглашение с защитником Вильямом Салиба, об этом рапортует RMC Sport. Стороны уже начали переговорный процесс.

Срок действующего контракта между сторонами рассчитан до середины следующего года. 2-летний футболист выступает за «канониров» с июля 2019 года. Трансферная стоимость 22-летнего защитника оценивается в 55 миллионов евро.

В нынешнем сезоне Английской премьер-лиги Вильям провел 27 поединков, в которых отметился двумя забитыми мячами и одной результативной передачей. В пассиве защитника четыре желтые карточки.

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Евро-Футбол.Ру,
Арсенал Лондон Вильям Салиба
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