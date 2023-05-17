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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Обамеянг вернулся в сборную Габона

17 Мая 2023 • 08:30 Комментировать

Звездный форвард Пьер-Эмерик Обамеянг заявил, что возвращается в сборную Габона. Как сообщил нападающий, он принял решение возобновить международную карьеру после разговора с президентом страны.

Напомним, что 33-летний бомбардир объявил об уходе из сборной Габона в мае прошлого года. В составе национальной команды Обамеянг провел 73 поединка, в которых отметился 30 забитыми мячами.

В нынешнем сезоне Обамеянг выступает на клубном уровне за лондонский «Челси». В рамках Английской премьер-лиги нападающий сыграл 15 поединков, в которых отметился одним забитым мячом.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси сборная Габона Пьер-Эмерик Обамеянг
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