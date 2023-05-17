Обамеянг вернулся в сборную Габона

Звездный форвард Пьер-Эмерик Обамеянг заявил, что возвращается в сборную Габона. Как сообщил нападающий, он принял решение возобновить международную карьеру после разговора с президентом страны.

Напомним, что 33-летний бомбардир объявил об уходе из сборной Габона в мае прошлого года. В составе национальной команды Обамеянг провел 73 поединка, в которых отметился 30 забитыми мячами.

В нынешнем сезоне Обамеянг выступает на клубном уровне за лондонский «Челси». В рамках Английской премьер-лиги нападающий сыграл 15 поединков, в которых отметился одним забитым мячом.