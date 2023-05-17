Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Катарский шейх сделал новое предложение о покупке «Манчестер Юнайтед»

17 Мая 2023 • 08:12 Комментировать

Шейх Джасим бин Хамад Аль Тани сделал улучшенное предложение по покупке «Манчестер Юнайтед». Об этом рапортуют журналисты телеканала Sky Sports.

Ранее сообщалось, что катарский миллиардер готов приобрести «красных дьяволов» за пять миллиардов фунтов. Сейчас же Аль Тани предложил гораздо большую сумму, размер которой пока не раскрывается.

Нынешние владельцы манкунианского клуба, семейство Глейзеров, хотят выручить с продажи «МЮ» порядка шести миллиардов фунтов.

После 35 матчей Премьер-лиги «красные дьяволы» набрали 66 баллов и занимают четвертое место в турнирной таблице.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Джассим бин Хамада Аль Тани
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 17 Мая
09:14 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» договаривается с Салиба о новом контракте
09:13 · Англия. Премьер-лига
«Челси» отрицает, что Нагельсманн был главной целью клуба на пост главного тренера
08:30 · Англия. Премьер-лига
Обамеянг вернулся в сборную Габона
08:12 · Англия. Премьер-лига
Катарский шейх сделал новое предложение о покупке «Манчестер Юнайтед»
02:40 · Англия. Премьер-лига
Агент Нагельсманна объяснил, почему тот не возглавил «Челси»
02:00 · Англия. Премьер-лига
В «Баварии» обсудили возможное подписание двух звёзд «Челси»
16 Мая
23:27 · Англия. Премьер-лига
«Салернитана» интересуется форвардом «Вест Хэма» слухи
23:26 · Англия. Премьер-лига
«Тоттенхэм» определился с будущим Дайера
22:55 · Англия. Премьер-лига
Фаната «Лидса» дисквалифицировали на всю жизнь за нападение на наставника «Ньюкасла»
22:43 · Англия. Премьер-лига
«Челси» – единственный серьёзный претендент на Неймара
22:34 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпуль» продолжает следить за звездой «Аталанты»
21:46 · Англия. Премьер-лига
«Тоттенхэм» – главный претендент на звезду вылетевшего «Саутгемптона»
21:20 · Англия. Премьер-лига
Хамед Траоре стал игроком «Борнмута» на постоянной основе официально
21:17 · Англия. Премьер-лига
Почеттино планирует сделать ставку на воспитанников «Челси»
20:59 · Англия. Премьер-лига
«Тоттенхэм» продолжает искать замену Льорису
Все новости
Рекомендуем