Катарский шейх сделал новое предложение о покупке «Манчестер Юнайтед»

Шейх Джасим бин Хамад Аль Тани сделал улучшенное предложение по покупке «Манчестер Юнайтед». Об этом рапортуют журналисты телеканала Sky Sports.

Ранее сообщалось, что катарский миллиардер готов приобрести «красных дьяволов» за пять миллиардов фунтов. Сейчас же Аль Тани предложил гораздо большую сумму, размер которой пока не раскрывается.

Нынешние владельцы манкунианского клуба, семейство Глейзеров, хотят выручить с продажи «МЮ» порядка шести миллиардов фунтов.

После 35 матчей Премьер-лиги «красные дьяволы» набрали 66 баллов и занимают четвертое место в турнирной таблице.