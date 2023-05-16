Нападающий лондонского «Вест Хэма» Джанлука Скамакка, кажется, вернётся в Италию по окончании текущего сезона. Игра в Англии у него совсем не заладилась, а в родной Италии на игрока появился ещё один претендент – это «Салернитана» Паулу Соузы.

Ранее мы сообщали об интересе к нападающему со стороны итальянских грандов, таких как миланский «Интер», «Милан» и «Ювентус».

Скамакка стал игроком «молотобойцев» прошлым летом, однако не смог раскрыться на новом месте. На его счету в текущем сезоне лишь восемь голов, пять из которых он оформил в Лиге конференций УЕФА.

Напомним, что прошлым летом «Вест Хэм» отдал за нападающего «Сассуоло» 36 млн евро.