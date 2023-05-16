«Тоттенхэм» определился с будущим Дайера

Центральный защитник «Тоттенхэма» Эрик Дайер близок к продлению контракта с клубом.

Руководство «шпор» заинтересовано в продлении сотрудничества с 29-летним футболистом, о чём уже сообщалось ранее по ходу сезона. По обновлённым данным Standard Sport, сейчас между сторонами ведутся продвинутые переговоры. В скором времени клуб может объявить о подписании нового трёхлетнего соглашения с центрбеком.

Эрик Дайер провёл 42 матча за лондонцев во всех турнирах в текущей кампании, отметившись двумя забитыми мячами и одним результативным пасом. Цвета «Тоттенхэма» игрок защищает с 2014 года.