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«Тоттенхэм» определился с будущим Дайера

16 Мая 2023 • 23:26 Комментировать
Тоттенхэм
...
Брентфорд
20.05 14:30

Центральный защитник «Тоттенхэма» Эрик Дайер близок к продлению контракта с клубом.

Руководство «шпор» заинтересовано в продлении сотрудничества с 29-летним футболистом, о чём уже сообщалось ранее по ходу сезона. По обновлённым данным Standard Sport, сейчас между сторонами ведутся продвинутые переговоры. В скором времени клуб может объявить о подписании нового трёхлетнего соглашения с центрбеком.

Эрик Дайер провёл 42 матча за лондонцев во всех турнирах в текущей кампании, отметившись двумя забитыми мячами и одним результативным пасом. Цвета «Тоттенхэма» игрок защищает с 2014 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Эрик Дайер
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ТОТТЕНХЭМ БРЕНТФОРД
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