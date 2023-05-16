Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Фаната «Лидса» дисквалифицировали на всю жизнь за нападение на наставника «Ньюкасла»

16 Мая 2023 • 22:55 Комментировать
Лидс
2:2
Ньюкасл
окончен

В минувшем туре английского чемпионата, в матче между «Лидсом» и «Ньюкаслом», произошел из ряда вон выходящий случай - некий фанат «Лидса» после матча умудрился прорваться на поле и попробовал напасть на наставника «Ньюкасла» Эдди Хау. К счастью, его быстро остановили «секьюрити», предотвратившие самые непредсказуемые сценарии.

- Я даже не успел испугаться. Это было очень быстро. Но такие вещи запоминаются, - заявил прессе Хау.

А вот фанату за свою выходку придется жалеть очень долго - его задержали, а «Лидс» уже объявил о том, что дисквалифицировал его пожизненно. Матч же закончился со счетом 2:2. 

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Ньюкасл Лидс
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
16 Мая
23:27 · Англия. Премьер-лига
«Салернитана» интересуется форвардом «Вест Хэма» слухи
23:26 · Англия. Премьер-лига
«Тоттенхэм» определился с будущим Дайера
22:55 · Англия. Премьер-лига
Фаната «Лидса» дисквалифицировали на всю жизнь за нападение на наставника «Ньюкасла»
22:43 · Англия. Премьер-лига
«Челси» – единственный серьёзный претендент на Неймара
22:34 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпуль» продолжает следить за звездой «Аталанты»
21:46 · Англия. Премьер-лига
«Тоттенхэм» – главный претендент на звезду вылетевшего «Саутгемптона»
21:20 · Англия. Премьер-лига
Хамед Траоре стал игроком «Борнмута» на постоянной основе официально
21:17 · Англия. Премьер-лига
Почеттино планирует сделать ставку на воспитанников «Челси»
20:59 · Англия. Премьер-лига
«Тоттенхэм» продолжает искать замену Льорису
20:54 · Англия. Премьер-лига
Назван самый эффективный клуб топ-5 чемпионатов Европы
20:32 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» определился с альтернативой Рабио
20:25 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпуль» принял решение по Мане слухи
20:21 · Англия. Премьер-лига
Ингс вряд ли покинет «Вест Хэм» этим летом слухи
20:13 · Англия. Премьер-лига
​Ещё один клуб АПЛ вступил в гонку за Милнером
19:46 · Англия. Премьер-лига
Названа потенциальная зарплата Райса в «Арсенале»
Все новости
Рекомендуем