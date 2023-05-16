Фаната «Лидса» дисквалифицировали на всю жизнь за нападение на наставника «Ньюкасла»

В минувшем туре английского чемпионата, в матче между «Лидсом» и «Ньюкаслом», произошел из ряда вон выходящий случай - некий фанат «Лидса» после матча умудрился прорваться на поле и попробовал напасть на наставника «Ньюкасла» Эдди Хау. К счастью, его быстро остановили «секьюрити», предотвратившие самые непредсказуемые сценарии.

- Я даже не успел испугаться. Это было очень быстро. Но такие вещи запоминаются, - заявил прессе Хау.

А вот фанату за свою выходку придется жалеть очень долго - его задержали, а «Лидс» уже объявил о том, что дисквалифицировал его пожизненно. Матч же закончился со счетом 2:2.