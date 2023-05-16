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«Ливерпуль» продолжает следить за звездой «Аталанты»

16 Мая 2023 • 22:34 Комментировать
Ливерпуль
...
Астон Вилла
20.05 17:00

Полузащитник «Аталанты» Тён Копмейнерс находится в списке трансферных интересов «Ливерпуля» на лето.

Как известно, «красные» намерены усилить среднюю линию сразу несколькими игроками. Как сообщает издание CalcioMercato, английский гранд продолжает следить за успехами Копмейнерса в «Аталанте». 25-летний нидерландец не является приоритетной целью для «Ливерпуля», однако вполне может быть подписан, если клубу не удастся оформить сделки по Алексису Макаллистеру и Мэйсону Маунту.

Контракт Тёна Копмейнерса с «Аталантой» рассчитан до 2025 года, а его трансферная стоимость оценивается порталом Transfermarkt в 30 млн евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Аталанта Тён Копмейнерс трансферы футбола - лето 2023
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ЛИВЕРПУЛЬ АСТОН ВИЛЛА
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