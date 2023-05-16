«Тоттенхэм» продолжает искать замену Льорису

«Тоттенхэм» намерен подписать нового «первого номера» грядущим летом.

Уго Льорис, судя по всему, покинет ряды «шпор» после завершения сезона. По сведениям известного инсайдера Фабрицио Романо, в настоящий момент «Тоттенхэм» продолжает изучать кандидатуры на замену 36-летнему французу, и Давид Райя из «Брентфорда» – далеко не единственный игрок, находящийся в шорт-листе. Итоговое решение, впрочем, будет принято уже совместно с новым директором клуба.

Уго Льорис выступает за «Тоттенхэм» с 2012 года. В нынешней кампании он принял участие в 31 матче во всех турнирах, пропустив 45 голов и девять раз сыграв «на ноль».