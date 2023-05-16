Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Назван самый эффективный клуб топ-5 чемпионатов Европы

16 Мая 2023 • 20:54 Комментировать
Тоттенхэм
...
Брентфорд
20.05 14:30

Transfermarkt оценил стоимости составов всех клубов во всех пяти сильнейших лигах европейского футбола. И составил рейтинг самых эффективных команд относительно стоимости состава и места, которое они занимают.

Лидером рейтинга является французский «Клермон». Состав этого клуба лишь 19-й по стоимости в чемпионате Франции. Несмотря на это, команда идёт в турнирной таблице Лиги 1 на восьмом месте и давно обезопасила себя от вылета в Лигу 2.

На втором месте лондонский «Фулхэм». Состав «дачников» - лишь 19-й по стоимости в АПЛ, зато «Фулхэм» по примеру «Клермона» уже задолго до конца своего национального чемпионата обеспечил себе комфортный финиш в середине турнирной таблицы.

На третьем месте – команда-сенсация АПЛ – «Брайтон» Роберто де Дзерби. Стоимость состава «чаек» лишь 13-я в Премьер-лиге, но сейчас этот клуб мчится к месту в еврокубках, занимая шестое место.

На четвёртой позиции «Брентфорд» - лондонцы имеют 16-й самый дорогой состав во всей АПЛ, однако идут на девятом месте в турнирной таблице. Замыкает пятёрку «Ланс» - состав этой французской команды по дороговизне лишь восьмой в Лиге 1, но она идёт на втором месте и вполне может оказаться в следующем сезоне в Лиге чемпионов.

Напомним, ранее самым неэффективным клубом пяти сильнейших лиг Европы аналитиками портала был признан «Лестер». «Лисы» в следующем, 37-м туре сезона АПЛ могут официально покинуть Премьер-лигу.

 

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Фулхэм Ланс Брайтон Клермон Брентфорд
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ТОТТЕНХЭМ БРЕНТФОРД
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 16 Мая
21:20 · Англия. Премьер-лига
Хамед Траоре стал игроком «Борнмута» на постоянной основе официально
21:17 · Англия. Премьер-лига
Почеттино планирует сделать ставку на воспитанников «Челси»
20:59 · Англия. Премьер-лига
«Тоттенхэм» продолжает искать замену Льорису
20:54 · Англия. Премьер-лига
Назван самый эффективный клуб топ-5 чемпионатов Европы
20:32 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» определился с альтернативой Рабио
20:25 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпуль» принял решение по Мане слухи
20:21 · Англия. Премьер-лига
Ингс вряд ли покинет «Вест Хэм» этим летом слухи
20:13 · Англия. Премьер-лига
​Ещё один клуб АПЛ вступил в гонку за Милнером
19:46 · Англия. Премьер-лига
Названа потенциальная зарплата Райса в «Арсенале»
19:15 · Англия. Премьер-лига
​«Байер» заплатит за Джаку 15 млн евро, контракт почти согласован
18:59 · Англия. Премьер-лига
​«Барселоне» интересен лидер «Арсенала» - его могут обменять на Фати 2
18:40 · Англия. Премьер-лига
Фанаты «Эвертона» сделали подарок Холанну фото
18:31 · Англия. Премьер-лига
​Джака сообщил Артете о желании покинуть «Арсенал» 1
18:26 · Англия. Премьер-лига
​Лисандро Мартинес пропустит матчи сборной Аргентины в июне
18:09 · Англия. Премьер-лига
«Лестер» - самый неэффективный клуб топ-5 чемпионатов Европы
Все новости
Рекомендуем