Назван самый эффективный клуб топ-5 чемпионатов Европы

Transfermarkt оценил стоимости составов всех клубов во всех пяти сильнейших лигах европейского футбола. И составил рейтинг самых эффективных команд относительно стоимости состава и места, которое они занимают.

Лидером рейтинга является французский «Клермон». Состав этого клуба лишь 19-й по стоимости в чемпионате Франции. Несмотря на это, команда идёт в турнирной таблице Лиги 1 на восьмом месте и давно обезопасила себя от вылета в Лигу 2.

На втором месте лондонский «Фулхэм». Состав «дачников» - лишь 19-й по стоимости в АПЛ, зато «Фулхэм» по примеру «Клермона» уже задолго до конца своего национального чемпионата обеспечил себе комфортный финиш в середине турнирной таблицы.

На третьем месте – команда-сенсация АПЛ – «Брайтон» Роберто де Дзерби. Стоимость состава «чаек» лишь 13-я в Премьер-лиге, но сейчас этот клуб мчится к месту в еврокубках, занимая шестое место.

На четвёртой позиции «Брентфорд» - лондонцы имеют 16-й самый дорогой состав во всей АПЛ, однако идут на девятом месте в турнирной таблице. Замыкает пятёрку «Ланс» - состав этой французской команды по дороговизне лишь восьмой в Лиге 1, но она идёт на втором месте и вполне может оказаться в следующем сезоне в Лиге чемпионов.

Напомним, ранее самым неэффективным клубом пяти сильнейших лиг Европы аналитиками портала был признан «Лестер». «Лисы» в следующем, 37-м туре сезона АПЛ могут официально покинуть Премьер-лигу.