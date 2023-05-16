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Ингс вряд ли покинет «Вест Хэм» этим летом слухи

16 Мая 2023 • 20:21 Комментировать
Вест Хэм
...
Лидс
21.05 15:30

Нападающий «Вест Хэма» Дэнни Ингс вряд ли покинет лондонский коллектив, несмотря на то, что в клубе активно ищут новых нападающих.

Как поясняет Football Insider, главный тренер «молотобойцев» стремится сохранить в своей атаке дополнительную мощь в виде английского форварда и не будет спешить с ним расставаться.

Напомним, что Ингс стал игроком «Вест Хэма» минувшей зимой, подписав с командой трудовое соглашение на два с половиной календарных года.

Футболисту 30 лет, портал Transfermarkt оценивает игрока в 16 млн евро.

Мойес может остаться в «Вест Хэме» при одном условии

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Евро-Футбол.Ру,
Вест Хэм Дэнни Ингс
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ВЕСТ ХЭМ ЛИДС
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