Нападающий «Вест Хэма» Дэнни Ингс вряд ли покинет лондонский коллектив, несмотря на то, что в клубе активно ищут новых нападающих.

Как поясняет Football Insider, главный тренер «молотобойцев» стремится сохранить в своей атаке дополнительную мощь в виде английского форварда и не будет спешить с ним расставаться.

Напомним, что Ингс стал игроком «Вест Хэма» минувшей зимой, подписав с командой трудовое соглашение на два с половиной календарных года.

Футболисту 30 лет, портал Transfermarkt оценивает игрока в 16 млн евро.

Мойес может остаться в «Вест Хэме» при одном условии