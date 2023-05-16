​Ещё один клуб АПЛ вступил в гонку за Милнером

Полузащитник Джеймс Милнер наверняка покинет «Ливерпуль» ближайшим летом в статусе свободного агента. В последние дни и недели 37-летнего полузащитника связывают с «Брайтоном». Впрочем, интерес к Милнеру проявляет и другой клуб Премьер-лиги – «Лидс». По данным Daily Mail, «павлины» будут бороться за хавбека, если им удастся сохранить прописку в топ-дивизионе Англии.

Стоит сказать, что Джеймс Милнер является воспитанником «Лидса». В своё время он провёл за первую команду «павлинов» 53 матча, в которых забил пять голов и отдал один результативный пас на партнёра.

На текущий момент «Лидс» занимает 18-е место в турнирной таблице Премьер-лиги.