​«Байер» заплатит за Джаку 15 млн евро, контракт почти согласован

Всё идёт к тому, что в летнее трансферное окно полузащитник Гранит Джака вернётся в немецкую Бундеслигу. 30-летний швейцарский футболист может продолжить карьеру в леверкузенском «Байере».

Как сообщает в социальных сетях авторитетный инсайдер Фабрицио Романо, стоимость трансфера Джаки в «Байер» должна составить 15 миллионов евро. Отмечается, что футболист почти согласовал условия контракта с «фармацевтами» до средины 2027 года.

Напомним, что ранее в Германии Джака выступал за «Боруссию» из Мёнхенгладбаха. Именно из этого клуба швейцарец летом 2016 года перебрался в «Арсенал».