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​«Байер» заплатит за Джаку 15 млн евро, контракт почти согласован

16 Мая 2023 • 19:15 Комментировать

Всё идёт к тому, что в летнее трансферное окно полузащитник Гранит Джака вернётся в немецкую Бундеслигу. 30-летний швейцарский футболист может продолжить карьеру в леверкузенском «Байере».

Как сообщает в социальных сетях авторитетный инсайдер Фабрицио Романо, стоимость трансфера Джаки в «Байер» должна составить 15 миллионов евро. Отмечается, что футболист почти согласовал условия контракта с «фармацевтами» до средины 2027 года.

Напомним, что ранее в Германии Джака выступал за «Боруссию» из Мёнхенгладбаха. Именно из этого клуба швейцарец летом 2016 года перебрался в «Арсенал».

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Евро-Футбол.Ру,
Арсенал Лондон Гранит Джака трансферы футбола - лето 2023 Байер
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