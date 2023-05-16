​«Барселоне» интересен лидер «Арсенала» - его могут обменять на Фати

«Арсенал» входит в список клубов, которые проявляют интерес к нападающему «Барселоны» Ансу Фати. Президент каталонского клуба Жоан Лапорта не желает отпускать 20-летнего футболиста. Он будет готов рассмотреть предложение только в том случае, если в него войдёт капитан «канониров» Мартин Эдегор. Об этом рассказывает El Nacional.

В сезоне 2022/2023 Эдегор провёл за «Арсенал» 43 матча. В них 24-летний норвежец записал на свой счёт 15 голов и 8 результативных передач на партнёров. Эксперты портала transfermarkt оценивают Эдегора в 80 миллионов евро.

Отметим, что слухи также связывают Мартина Эдегора с «Баварией» и «ПСЖ».