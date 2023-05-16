Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанн забил 36 голов в этом чемпионате Англии. В первом же своём сезоне в Англии норвежцу удалось побить бомбардирский рекорд Премьер-лиги, который почти 30 лет делили Энди Коул и Алан Ширер. При этом Коул и Ширер забивали по 34 гола тогда, когда сезон АПЛ состоял из 42 туров, а не из 38.

На выходных «Манчестер Сити» играл в Премьер-лиге против «Эвертона». Фанаты мерсисайдской команды решили сделать Холанну подарок в виде бутсы. Фотографию с благодарностью 22-летний норвежец опубликовал в социальных сетях.

Ближайший матч «Манчестер Сити» проведёт 17 мая – против «Реала» в Лиге чемпионов.