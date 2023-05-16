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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Фанаты «Эвертона» сделали подарок Холанну фото

16 Мая 2023 • 18:40 Комментировать

Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанн забил 36 голов в этом чемпионате Англии. В первом же своём сезоне в Англии норвежцу удалось побить бомбардирский рекорд Премьер-лиги, который почти 30 лет делили Энди Коул и Алан Ширер. При этом Коул и Ширер забивали по 34 гола тогда, когда сезон АПЛ состоял из 42 туров, а не из 38. 

На выходных «Манчестер Сити» играл в Премьер-лиге против «Эвертона». Фанаты мерсисайдской команды решили сделать Холанну подарок в виде бутсы. Фотографию с благодарностью 22-летний норвежец опубликовал в социальных сетях.

Ближайший матч «Манчестер Сити» проведёт 17 мая – против «Реала» в Лиге чемпионов.

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Евро-Футбол.Ру,
Эвертон Манчестер Сити Эрлинг Холанн
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