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​Джака сообщил Артете о желании покинуть «Арсенал»

16 Мая 2023 • 18:31 Комментировать

Всё идёт к тому, что в летнее трансферное окно полузащитник Гранит Джака покинет «Арсенал». Как сообщает в социальных сетях журналист Крис Уитли, 30-летний швейцарский футболист ищет новый вызов. Джака уже сообщил главному тренеру «канониров» Микелю Артете о своём желании сменить клуб. При этом сейчас Гранит полностью сосредоточен на последних играх сезона.

«Арсеналу» в этом сезоне осталось провести два матча – против «Ноттингем Форест» (20 мая) и против «Вулверхэмптона» (28 мая).

Отметим, что Гранит Джака играет за «Арсенал» с лета 2016 года. В 295 матчах за клуб полузащитник забил 21 гол и отдал 29 голевых передач.

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Евро-Футбол.Ру,
Арсенал Лондон Микель Артета Гранит Джака трансферы футбола - лето 2023
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