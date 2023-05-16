​Джака сообщил Артете о желании покинуть «Арсенал»

Всё идёт к тому, что в летнее трансферное окно полузащитник Гранит Джака покинет «Арсенал». Как сообщает в социальных сетях журналист Крис Уитли, 30-летний швейцарский футболист ищет новый вызов. Джака уже сообщил главному тренеру «канониров» Микелю Артете о своём желании сменить клуб. При этом сейчас Гранит полностью сосредоточен на последних играх сезона.

«Арсеналу» в этом сезоне осталось провести два матча – против «Ноттингем Форест» (20 мая) и против «Вулверхэмптона» (28 мая).

Отметим, что Гранит Джака играет за «Арсенал» с лета 2016 года. В 295 матчах за клуб полузащитник забил 21 гол и отдал 29 голевых передач.