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​Лисандро Мартинес пропустит матчи сборной Аргентины в июне

16 Мая 2023 • 18:26 Комментировать

Защитник «Манчестер Юнайтед» Лисандро Мартинес из-за травмы не отправится на июньский сбор национальной сборной Аргентины. Об этом в социальных сетях рассказывает журналист Гастон Эдул.

Отмечается, что Мартинес должен вернуться в строй к началу предсезонной подготовки «красных дьяволов».

Напомним, что Мартинес получил перелом плюсневой кости в первом матче 1/4 финала Лиги Европы против «Севильи» 13 апреля.

Всего в сезоне 2022/2023 Лисандро Мартинес провёл 45 официальных матчей, в которых записал на свой счёт один гол.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Сборная Аргентины Лисандро Мартинес
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