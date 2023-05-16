​Лисандро Мартинес пропустит матчи сборной Аргентины в июне

Защитник «Манчестер Юнайтед» Лисандро Мартинес из-за травмы не отправится на июньский сбор национальной сборной Аргентины. Об этом в социальных сетях рассказывает журналист Гастон Эдул.

Отмечается, что Мартинес должен вернуться в строй к началу предсезонной подготовки «красных дьяволов».

Напомним, что Мартинес получил перелом плюсневой кости в первом матче 1/4 финала Лиги Европы против «Севильи» 13 апреля.

Всего в сезоне 2022/2023 Лисандро Мартинес провёл 45 официальных матчей, в которых записал на свой счёт один гол.