​Экс-игрок «Манчестер Юнайтед» упрекнул Марсьяля за ношение перчаток

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Пол Паркер упрекнул форварда команды Антони Марсьяля за ношение перчаток.

«Марсьяль выходит на поле в перчатках. Я не говорю, что у нас самая тёплая страна в мире, но на дворе май. Если бы ты сейчас вышел на улицу в перчатках, тебя посчитали бы странным. То, что Марсьяль носит перчатки, является признаком того, что с ним что-то не так. Его выступления этому соответствует», - сказал Паркер Soccernews.

В сезоне 2022/2023 Антони Марсьяль провёл за «Манчестер Юнайтед» 26 матчей. В них нападающий забил восемь голов и отдал три результативных паса на партнёров.