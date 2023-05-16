Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

​«Манчестер Сити» будет бороться с «Реалом» за топ-защитника

16 Мая 2023 • 16:57 Комментировать

Борьба «Манчестер Сити» и «Реала» не ограничивается полуфиналом Лиги чемпионов. На летнем трансферном рынке гранды европейского футбола могут сразиться за подписание защитника Альфонсо Дэвиса из «Баварии».

Как сообщает портал Goal со ссылкой на немецкий Sky, «Манчестер Сити» тоже держит 22-летнего Дэвиса на своём радаре. Привести канадца в клуб рассчитывает директор английского клуба Чики Бегиристайн.

При этом отмечается, что «Бавария» считает Дэвиса неприкасаемым и будет пытаться сохранить его в своих рядах.

Эксперты портала transfermarkt оценивают Альфонсо Дэвиса в 70 миллионов евро.

Не только Мбаппе: «Реал» планирует подписать трёх звёздных футболистов

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Бавария Манчестер Сити Альфонсо Дэвис трансферы футбола - лето 2023
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 16 Мая
16:57 · Англия. Премьер-лига
​«Манчестер Сити» будет бороться с «Реалом» за топ-защитника
16:02 · Англия. Премьер-лига
Шалимов — об «Арсенале»: «Такие воздушные команды всегда плывут, когда им всю дорогу дышат в спину»
15:55 · Англия. Премьер-лига
«Вест Хэм» не будет начинать переговоры по продаже Райса до конца сезона
14:16 · Англия. Премьер-лига
Каррагер: «Ливерпуль» всё равно остаётся аутсайдером в борьбе за топ-4»
14:09 · Англия. Премьер-лига
«Бавария» и «ПСЖ» поспорят за полузащитника «Арсенала»
13:57 · Англия. Премьер-лига
Тилеманс покинет «Лестер»
13:56 · Англия. Премьер-лига
Фил Джонс летом покинет «Манчестер Юнайтед» 3
13:32 · Англия. Премьер-лига
Клопп рассказал, что думает о Гакпо
13:26 · Англия. Премьер-лига
Хендерсон в 300-й раз вышел в стартовом составе «Ливерпуля» в АПЛ - больше только у троих
13:01 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Сити» пристально наблюдает за Хави Симонсом
12:56 · Англия. Премьер-лига
«Байер» продолжает активную работу над трансфером Джаки
12:50 · Англия. Премьер-лига
«Бавария» нацелилась на полузащитника «Челси»
12:49 · Англия. Премьер-лига
Холанн всё ещё мечтает однажды перейти в «Реал»
12:44 · Англия. Премьер-лига
Френки де Йонг считает, что сделал бы шаг назад, если бы прошлым летом перешёл в «Манчестер Юнайтед»
12:42 · Англия. Премьер-лига
«Ньюкасл» может купить новичка за 70 млн евро
Все новости
Рекомендуем