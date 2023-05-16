​«Манчестер Сити» будет бороться с «Реалом» за топ-защитника

Борьба «Манчестер Сити» и «Реала» не ограничивается полуфиналом Лиги чемпионов. На летнем трансферном рынке гранды европейского футбола могут сразиться за подписание защитника Альфонсо Дэвиса из «Баварии».

Как сообщает портал Goal со ссылкой на немецкий Sky, «Манчестер Сити» тоже держит 22-летнего Дэвиса на своём радаре. Привести канадца в клуб рассчитывает директор английского клуба Чики Бегиристайн.

При этом отмечается, что «Бавария» считает Дэвиса неприкасаемым и будет пытаться сохранить его в своих рядах.

Эксперты портала transfermarkt оценивают Альфонсо Дэвиса в 70 миллионов евро.

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