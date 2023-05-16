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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Шалимов — об «Арсенале»: «Такие воздушные команды всегда плывут, когда им всю дорогу дышат в спину»

16 Мая 2023 • 16:02 Комментировать
Арсенал
0:3
Брайтон
окончен

Бывший главный тренер «Краснодара» Игорь Шалимов высказался после крупного поражения лондонского «Арсенала» от «Брайтона» (0:3) в 36-м туре АПЛ.

«Даже когда они лидировали с отрывом, я говорил, что нет там запаса прочности. Если игра шла, разрывали, но, столкнувшись с трудностями, тут же впадали в ступор. И такие воздушные команды всегда плывут, когда им всю дорогу дышат в спину», — заявил Шалимов Sport24, добавив, что здесь сказалось отсутствие опыта у главного тренера  команды Микеля Артеты.

«Арсенал» занимает второе место в турнирной таблице Английской премьер-лиги, имея в своей копилке 81 очко после 36 игр. В предстоящем туре «канониры» встретятся с «Ноттингем Форест».

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Евро-Футбол.Ру,
Арсенал Лондон Микель Артета Игорь Шалимов
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