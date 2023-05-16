«Вест Хэм» не будет начинать переговоры по продаже Райса до конца сезона

Лондонский «Вест Хэм» пока не намерен вести переговоры по продаже своего капитана Деклана Райса. По информации от журналиста Саймона Коллингса, до конца сезона «молотобойцы» не будут начинать переговоры с лондонским «Арсеналом», который пока лидирует в гонке за футболистом.

Напомним, «Вест Хэм» пока продолжает борьбу за победу в Лиге конференций, где команда Дэвида Мойеса выиграла первый полуфинал против нидерландского «АЗ». Руководство не хочет, чтобы Райс отвлекался от концовки сезона, поэтому не будет вести переговоры о его трансфере в ближайшее время.

«Вест Хэм» будет требовать за Райса 135 миллионов евро летом. Это несмотря на то, что у игрока в конце следующего сезона заканчивается контракт.