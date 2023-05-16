​Гранд АПЛ готовит предложение по Неймару – названа сумма

Проваливший сезон «Челси» готовится к трансферному лету. Состав команды может пополнить звёздный Неймар, который, судя по информации из прессы, хочет покинуть «ПСЖ».

По данным El Nacional, «Челси» готов заплатить за Неймара 60 миллионов евро. Вопрос в том, сочтут ли в Париже такую сумму достаточной.

Неймар остаётся самым дорогим футболистом в истории. В 2017 году «ПСЖ» заплатил за бразильского форварда «Барселоне» 222 миллиона евро.

В сезоне 2022/2023 Неймар провёл 29 матчей, в которых забил 18 голов и отдал 17 результативных передач на партнёров. В настоящий момент 31-летний бразилец восстанавливается от травмы.