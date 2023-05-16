​Назван клуб АПЛ, куда хотел перейти Роналду

В зимнее трансферное окно Криштиану Роналду подписал контракт с аравийским «Аль-Насром». Впрочем, звёздный португалец мог продолжить выступления в Премьер-лиге Англии. Об этом сообщил журналист Пирс Морган, который находится в близких отношениях с Роналду. Морган, как известно, является фанатом «Арсенала».

«Смейтесь сколько угодно, но если бы мы подписали Роналду после ухода из «Манчестер Юнайтед» - он, кстати, очень хотел перейти – мы бы выиграли чемпионат. Он знает, как выигрывать крупные турниры и как забивать голы в важные моменты», - написал Морган в социальных сетях.

Напомним, что в ноябре Криштиану Роналду дал резонансное интервью именно Пирсу Моргану. Журналист потом рассказывал, что португальский футболист сам предложил сделать интервью, поскольку хотел высказаться.

Добавим, что после поражения от «Брайтона» (0:3) «Арсенал» имеет призрачные шансы на чемпионство.