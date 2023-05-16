Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

​Назван клуб АПЛ, куда хотел перейти Роналду

16 Мая 2023 • 15:24 Комментировать (1)

В зимнее трансферное окно Криштиану Роналду подписал контракт с аравийским «Аль-Насром». Впрочем, звёздный португалец мог продолжить выступления в Премьер-лиге Англии. Об этом сообщил журналист Пирс Морган, который находится в близких отношениях с Роналду. Морган, как известно, является фанатом «Арсенала».

«Смейтесь сколько угодно, но если бы мы подписали Роналду после ухода из «Манчестер Юнайтед» - он, кстати, очень хотел перейти – мы бы выиграли чемпионат. Он знает, как выигрывать крупные турниры и как забивать голы в важные моменты», - написал Морган в социальных сетях.

Напомним, что в ноябре Криштиану Роналду дал резонансное интервью именно Пирсу Моргану. Журналист потом рассказывал, что португальский футболист сам предложил сделать интервью, поскольку хотел высказаться.

Добавим, что после поражения от «Брайтона» (0:3) «Арсенал» имеет призрачные шансы на чемпионство.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Арсенал Лондон Аль-Наср Пирс Морган
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии (1)
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Promt Roman
16 Мая 2023 в 16:52
Морган психически больной человек, нашли кого спрашивать. Можно тот же вопрос шизофренику Орлову задать, он заявил бы, что Кристина очень хотела в Зенит.
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 16 Мая
16:57 · Англия. Премьер-лига
​«Манчестер Сити» будет бороться с «Реалом» за топ-защитника
16:02 · Англия. Премьер-лига
Шалимов — об «Арсенале»: «Такие воздушные команды всегда плывут, когда им всю дорогу дышат в спину»
15:55 · Англия. Премьер-лига
«Вест Хэм» не будет начинать переговоры по продаже Райса до конца сезона
14:16 · Англия. Премьер-лига
Каррагер: «Ливерпуль» всё равно остаётся аутсайдером в борьбе за топ-4»
14:09 · Англия. Премьер-лига
«Бавария» и «ПСЖ» поспорят за полузащитника «Арсенала»
13:57 · Англия. Премьер-лига
Тилеманс покинет «Лестер»
13:56 · Англия. Премьер-лига
Фил Джонс летом покинет «Манчестер Юнайтед» 3
13:32 · Англия. Премьер-лига
Клопп рассказал, что думает о Гакпо
13:26 · Англия. Премьер-лига
Хендерсон в 300-й раз вышел в стартовом составе «Ливерпуля» в АПЛ - больше только у троих
13:01 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Сити» пристально наблюдает за Хави Симонсом
12:56 · Англия. Премьер-лига
«Байер» продолжает активную работу над трансфером Джаки
12:50 · Англия. Премьер-лига
«Бавария» нацелилась на полузащитника «Челси»
12:49 · Англия. Премьер-лига
Холанн всё ещё мечтает однажды перейти в «Реал»
12:44 · Англия. Премьер-лига
Френки де Йонг считает, что сделал бы шаг назад, если бы прошлым летом перешёл в «Манчестер Юнайтед»
12:42 · Англия. Премьер-лига
«Ньюкасл» может купить новичка за 70 млн евро
Все новости
Рекомендуем