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Каррагер: «Ливерпуль» всё равно остаётся аутсайдером в борьбе за топ-4»

16 Мая 2023 • 14:16 Комментировать
Ливерпуль
...
Астон Вилла
20.05 17:00

Уверенной победой «Ливерпуля» завершился тридцать шестой тур чемпионата Англии, подопечные Юргена Клоппа забили три безответных мяча своему сопернику - «Лестеру». Тем не менее, бывший футболист клуба Джейми Каррагер не верит в то, что «Ливерпулю» удастся ворваться в топ-4, что даст право сыграть в Лиге чемпионов.

- Я все равно считаю «Ливерпуль» аутсайдером в борьбе за топ-4, - признал Каррагер после матча, цитируемый BBC Sport.

В следующем туре «Ливерпуль» примет дома «Астон Виллу», которая также ведет борьбу за зону еврокубков. Эта игра состоится в субботу, двадцатого мая. 

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Джейми Каррагер
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ЛИВЕРПУЛЬ АСТОН ВИЛЛА
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