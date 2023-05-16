Каррагер: «Ливерпуль» всё равно остаётся аутсайдером в борьбе за топ-4»

Уверенной победой «Ливерпуля» завершился тридцать шестой тур чемпионата Англии, подопечные Юргена Клоппа забили три безответных мяча своему сопернику - «Лестеру». Тем не менее, бывший футболист клуба Джейми Каррагер не верит в то, что «Ливерпулю» удастся ворваться в топ-4, что даст право сыграть в Лиге чемпионов.

- Я все равно считаю «Ливерпуль» аутсайдером в борьбе за топ-4, - признал Каррагер после матча, цитируемый BBC Sport.

В следующем туре «Ливерпуль» примет дома «Астон Виллу», которая также ведет борьбу за зону еврокубков. Эта игра состоится в субботу, двадцатого мая.