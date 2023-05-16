Бельгийский хавбек Юри Тилеманс покинет «Лестер» по завершении нынешнего сезона. Об этом посредством социальных сетей сообщил журналист Фабрицио Романо.

По данным инсайдера, у полузащитника есть несколько вариантов продолжения карьеры. После завершения сезона Тилеманс вместе со своим агентом рассмотрит все предложения, которые ему поступили.

26-летний бельгиец выступает за «Лестер» с июля 2019 года. Его трудовое соглашение с «лисами» истекает по завершении сезона-2022/2023.

В текущем розыгрыше АПЛ Юри провел 29 матчей, в которых отметился тремя забитыми мячами и одной результативной передачей.