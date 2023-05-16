Клопп рассказал, что думает о Гакпо

Наставник «Ливерпуля» Юрген Клопп высказался о форварде команды Коди Гакпо.

«Гакпо - суперигрок, это очень умный парень. Даже подумать не мог, что ему всего 24 года. Сейчас он играет на позиции, на которой не выступал раньше, и наслаждается этим. Коди вообще способен играть на нескольких позициях. Он довольно быстро адаптировался», - цитирует немецкого специалиста Liverpool Echo.

Напомним, что Гакпо перешел в «Ливерпуль» после завершения чемпионата мира – 2022. Он подписал контракт до 2028 года.

В текущем сезоне Премьер-лиги нидерландец забил шесть голов и отдал два ассиста в 19 матчах.