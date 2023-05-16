«Бавария» нацелилась на полузащитника «Челси»

Мюнхенская «Бавария» подыскивает замену нидерландскому полузащитнику Райану Гравенберху, рапортует Bayern & Germany.

В случае ухода 20-летнего хавбека немецкий гранд предпримет попытку подписать хавбека сборной Хорватии и лондонского «Челси» Матео Ковачича. Помимо «Баварии», заинтересованность в услугах хорвата проявляют «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед».

В этом сезоне Английской премьер-лиги 29-летний Ковачич провел 26 поединков, в которых забил один гол и сделал две результативные передачи. Его контракт с «Челси» рассчитан до середины 2024 года, а трансферный ценник составляет 40 миллионов евро.