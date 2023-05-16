«Ньюкасл» может купить новичка за 70 млн евро

Полузащитник немецкого «РБ Лейпцига» Доминик Собослаи имеет вариант продолжения карьеры в Английской премьер-лиге, рапортует Sky Sport Germany.

Журналистам стало известно, что недавно скауты «Ньюкасла» прилетали на Туманный Альбион, чтобы воочию понаблюдать за игрой венгерского футболиста. Сумма, которую «РБ Лейпциг» хочет выручить с трансфера Собослаи, составляет 70 миллионов евро.

В нынешнем сезоне чемпионата Германии Доминик принял участие в 29 поединках, записав на свой счет пять забитых мячей и восемь результативных передач. Его контракт с нынешним клубом рассчитан до середины 2026 года.