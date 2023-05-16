«Барселона» усилится полузащитником из АПЛ

Опорный полузащитник Рубен Невеш, права на которого принадлежат английскому «Вулверхэмптону», может оказаться в топ-клубе испанского чемпионата.

По информации журналистов Todofichajes, купить 26-летнего португальца хочет каталонская «Барселона». Трансфер Невеша может обойтись «сине-гранатовым» в 40 миллионов евро.

За «Вулверхэмптон» Рубен выступает с лета 2017 года. Срок действующего контакта между сторонами рассчитан до конца сезона-2023/2024.

В нынешнем сезоне чемпионата Англии полузащитник сыграл 33 поединка, в которых записал на свой счет шесть забитых мячей и одну результативную передачу.