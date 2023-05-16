Клопп: «Думаю, Фирмино будет готов к матчу с «Астон Виллой»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп заявил, что нападающий Роберто Фирмино должен быть готов к матчу против «Астон Виллы» в рамках следующего тура АПЛ. Напомним, этот матч станет для бразильца прощальным на «Энфилде», ведь в конце сезона он покинет команду на правах свободного агента.

«Думаю, Фирмино будет готов к матчу с «Астон Виллой». Завтра мы вернёмся домой из Лестера, у игроков будет выходной, но Роберто будет тренироваться. В среду Фирмино должен присутствовать на командной тренировке, вот такая у меня информация. Посмотрим, выйдет ли он на поле. Матч против «Астон Виллы» будет очень сложным по ряду причин», – сказал Клопп на пресс-конференции после вчерашней победы над «Лестером».