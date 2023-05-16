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Клопп: «Думаю, Фирмино будет готов к матчу с «Астон Виллой»

16 Мая 2023 • 11:42 Комментировать
Ливерпуль
...
Астон Вилла
20.05 17:00

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп заявил, что нападающий Роберто Фирмино должен быть готов к матчу против «Астон Виллы» в рамках следующего тура АПЛ. Напомним, этот матч станет для бразильца прощальным на «Энфилде», ведь в конце сезона он покинет команду на правах свободного агента.

«Думаю, Фирмино будет готов к матчу с «Астон Виллой». Завтра мы вернёмся домой из Лестера, у игроков будет выходной, но Роберто будет тренироваться. В среду Фирмино должен присутствовать на командной тренировке, вот такая у меня информация. Посмотрим, выйдет ли он на поле. Матч против «Астон Виллы» будет очень сложным по ряду причин», – сказал Клопп на пресс-конференции после вчерашней победы над «Лестером».

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Юрген Клопп Роберто Фирмино
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ЛИВЕРПУЛЬ АСТОН ВИЛЛА
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