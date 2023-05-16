Угарте не входит в сферу интересов «Ливерпуля»

Полузащитник лиссабонского «Спортинга» Мануэль Угарте не входит в шорт-лист «Ливерпуля» на усиление центральной линии. Как сообщает The Athletic, мерсисайдцы не будут пытаться приобрести уругвайского хавбека в ближайшее межсезонье.

Источник отмечает, что в списке трансферных целей «Ливерпуля» на усиление полузащиты находятся такие футболисты, как Алексис Макаллистер из «Брайтона», Мэйсон Маунт из «Челси», а также Райан Гравенберх из мюнхенской «Баварии», который пока считается запасным вариантом.

Напомним, Угарте ранее был связан с такими командами, как «Астон Вилла», «Тоттенхэм» и «Челси». 22-летний хавбек в этом сезоне провёл 30 матчей в чемпионате Португалии.