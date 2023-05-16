«Арсенал» потратит более 200 млн евро на трансферы

Лондонский «Арсенал» готовится к серьезной трансферной кампании грядущим летом. Об этом стало известно журналистам The Times.

Согласно информации источника, владельцы «канониров» готовы потратить более 200 миллионов евро на усиление состава команды. Главными целями лондонского клуба являются Деклан Райс («Вест Хэм») и Мойзес Кайседо («Брайтон»).

После 36 сыгранных матчей Английской премьер-лиги «Арсенал» набрал 81 очко и занимает второе место в турнирной таблице. Подопечные Микеля Артеты отстают от лидирующего «Манчестер Сити» на четыре балла.

В последнем матче лондонцы уступили «Брайтону» со счетом 0:3.